Irpiniambiente, stop a raccolta multimateriale: ecco dove non si raccoglie oggi Perdura l’indisponibilità degli stabilimenti di conferimento convenzionati

Irpiniambiente comunica che, a causa del perdurare dell’indisponibilità degli stabilimenti di conferimento convenzionati, la raccolta della frazione MULTIMATERIALE (plastica e metalli) è sospesa per la serata di oggi, 19 luglio (o nella mattinata di domani 20 luglio) nei seguenti comuni: AVELLINO, Capriglia Irpina, Contrada, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, San Potito, Summonte.

Nei giorni scorsi, la società, aveva già informato i Comuni riguardo alle difficoltà di conferimento presso gli impianti convenzionati e i ritardi alle raccolte di detta frazione che ne sarebbero derivati.

Irpiniambiente sta attivando tutte le procedure utili al fine di individuare stabilimenti disponibili ad accogliere la frazione Multimateriale, dopo che i consueti impianti utilizzati hanno imposto lo stop ai conferimenti in quanto saturi.

La decisione di sospendere la raccolta di tale frazione, non derivante da responsabilità di Irpiniambiente, è necessaria al fine di garantire il regolare svolgimento della raccolta delle altre frazioni, evitando che i mezzi, impossibilitati a scaricare il MULTIMATERIALE, rimangano pieni ed inutilizzabili per le raccolte successive.

Consapevole del disagio recato all’utenza, la società, che continua nella ricerca di soluzioni alternative, invita i cittadini a non conferire detta frazione e per la giornata di oggi, 19 luglio, in particolare nella città di Avellino, al fine di non impegnare i carrellati Jolly, che dovranno essere poi utilizzati nei prossimi giorni per le altre frazioni, la cui raccolta rimane regolare.