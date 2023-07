Federconsumatori Avellino, Michele Casarano è il nuovo presidente Il nuovo gruppo dirigente pronto a dare risposte su bollette e prezzi al consumo

Presso la Cgil di Avellino si è riunito il Comitato Direttivo Federconsumatori Avellino, presente il segretario generale Cgil Avellino Franco Fiordellisi. Il comitato ha eletto il nuovo Presidente Federconsumatori Michele Casarano e nel contempo ha provveduto ad eleggere la nuova presidente del Direttivo Angela Cucciniello, il Direttivo ringrazia Luciano Vecchia che ha avviato la transizione dopo lo storico Presidente Prof. Fiorentino Lieto. Il nuovo gruppo dirigente della Federconsumatori sarà in campo per dare risposte ai consumatori, persone , cittadini, ad iniziare dai più deboli come i pensionati in sinergia con il sindacato dei Pensionati SPI e per le lavoratrici e lavoratori e precari in sinergia con tutte le categorie Cgil. Le attività saranno mirate a supportare le verifiche su bollette e prezzi al consumo che sembrano avere una forte speculazione ben oltre il valore dell’inflazione, seppur altissima. La verifica su bollette ed attività di aziende pubbliche e private per i servizi essenziali come anche seguire le criticità nell’ambito della sanità e del Socio Sanitario.

Auguri di buon lavoro al nuovo gruppo dirigente Federconsumatori Avellino, al nuovo presidente Michele Casarano ed anche al vice Roberto Picariello.