Ariano nella morsa del caldo: senza acqua e luce in diverse zone della città Abitanti esasperati, non bastava l'anticiclone africano

Ariano nella morsa del caldo, senza acqua e luce in diverse zone della città. E' quanto sta accadendo in queste ore nel Piano di Zona, dove il sospetto è che vi siano problemi alla rete pubblica, legati a corti circuiti non si sa se derivati anche dalle temperature altissime così come avvenuto ad Avellino città. L'Enel è già intervenuta in diverse zone a seguito di segnalazioni per guasti alla rete di sua competenza, prontamente risolti.

Dramma acqua: nessun guasto, sono cominciate le manovre di chiusura

Per quanto riguarda la mancanza d'acqua in diversi rioni e contrade, in qualche caso come Vascavino, addirittura dalla serata di ieri, la sospensione fa sapere l'alto calore è dovuta alle manovre di chiusura a causa dalla carenza idrica cosi come sta avvenendo in questi giorni di caldo record in molte città d'Italia e da consumi anomali per lo più legati al riempimento di piscine.