Caldo, blackout elettrici a raffica in Irpinia: niente luce di notte ad Avellino Anche ad Atripalda, Aiello e in altri paesi salta l'erogazione dell'energia

Caldo record, blackout a raffica in Irpinia. L'afa persistente e le temperature torride rendono roventi asfalto e sottoservizi. Complici anche gli utilizzi da record dei condizionatori e climatizzatori, la linea è in affanno. Nuove interruzioni di energia elettrica si sono verificate ad Avellino e provincia, soprattutto nei comuni dell'hinterland. Ad Aiello del Sabato e Cesinali la corrente è mancata dalle 12 alle 17 di ieri. Nella nottata precedente si sono verificate interruzioni prolungate e profuse tra Avellino, ad esempio in zona contrada Scrofeta, Amoretta, Picarelli, e comuni limitrofi, come ad esempio ad Atripalda. I lavoratori della compagnia di erogazione di energia sono impegnati per limitare i disagi e provvedere a ripristinare i servizi interrotti. Il forte e persistente caldo e l’altissima umidità stanno creando danni alla rete elettrica e in particolare a quella di media tensione interrata, come fanno sapere dalla società nazionale che eroga il servizio. All’opera una task force operativa h24 che sta lavorando per rispondere a tutte le criticità e ridurre al minimo i disagi.