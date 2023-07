Blackout in Irpinia, rischio stop all'acqua nei comuni: "Evitate sprechi" Alto Calore scrive ai sindaci e al prefetto

Rischio sospensione erogazione idrica per i comuni irpini. Anche senza preavviso. A darne notizia l’Alto Calore dopo l’appello alla cittadinanza su un uso consapevole delle risorse idriche, in considerazione dell’elevato assorbimento dell’acqua determinato dalle alte temperature. Nella nota inviata dall’Alto ai sindaci dei Comuni del territorio serviti dalla società e ai prefetti di Avellino e Benevento si chiarisce che “Proprio in virtù dell’aumento dei consumi elettrici, gli impianti a servizio del sistema di distribuzione sono forniti con una tensione al di sotto della norma, tale da causare diffuse e molteplici interruzioni dell’erogazione idrica. Poichè il 90% della risorsa idrica approvvigionata è sottoposta a sollevamenti, appare evidente che le sospensioni della fornitura elettrica generino anche criticità nelle ordinarie attività di somministrazione dell’acqua da parte di Acs con possibili ricadute sul sistema gestito. Pur rimarcando che il personale di quest’azienda è al lavoro per ridurre l’eventuale disagio, si avverte che potrebbero esserci sospensioni dell’erogazione idrica, anche in maniera non preventivabile”.