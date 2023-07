Caldo record, la protezione civile avvisa: allerta fino a mercoledì, si va a 41° L'avviso: restate a casa nelle ore calde, tutelate i fragili

La Protezione civile della Campania, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale, ha prorogato il vigente avviso di ondate di calore almeno fino alle 14 di mercoledì 26 luglio. Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali (circa 7-9 gradi in più rispetto agli standard del periodo) con valori che potranno superare in alcune giornate i 40-41 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l'80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala operativa regionale invita "i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".