Ex Operai Denso, Vescovo e sindacati: "Fiduciosi per buon esito vertenza" "Evitare una guerra tra poveri, niente strumentalizzazioni"

Si è tenuta questa mattina, su richiesta del Vescovo di Avellino Monsignor Arturo Aiello, una riunione presso il Palazzo Vescovile con i Segretari Provinciali Zaolino, Morsa, Galano, Altieri e Iacovacci.

Dopo aver ascoltato gli 11 precari della Denso, il Vescovo, che nella circostanza è stato rappresentato da Carlo Mele e don Vitaliano Della Sala, ha voluto incontrare i segretari territoriali dei metalmeccanici per capire e fare un'operazione verità, con l'obiettivo di evitare una guerra tra poveri e dare piena attuazione all'intesa fatta presso l'Unione Industriali di Avellino che garantirà nei prossimi 36 mesi, il ritorno in fabbrica non più da precari ma a tempo indeterminato per tutti i 21 lavoratori precari.

L'impegno del Vescovo e dei Segretari Provinciali continuerà nei prossimi mesi per verificare lo stato di attuazione dell'accordo fatto in Confindustria, senza possibilità di strumentalizzazioni da parte di nessuno.

Il Vescovo Monsignor Arturo Aiello ed i Segretari Provinciali Zaolino, Morsa, Galano, Altieri e Iacovacci si dicono fiduciosi sulla reale possibilità di dare un aiuto concreto ai 21 lavoratori ed alle loro famiglie.