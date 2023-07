Ariano: cinghiali al pascolo nei pressi del campetto e santuario di Cardito Danni ingenti alle colture in molte contrade e rischio incidenti lungo le strade

Che squadrone accanto al campetto di Cardito e al santuario Madonna di Fatima. Una famiglia di cinghiali da giorni al pascolo nella vallata a ridosso della statale 90 delle puglie. "Prima o poi ce li ritroveremo sotto le nostre case e davanti alla chiesa - ci dice un residente - sappiamo bene che il problema non è di facile risoluzione ma occorre sicuramente fare qualcosa anche nelle periferie per contrastare il fenomeno."

I danni

Danni ingenti alle colture ci vengono segnalati anche da contrada Casone, nelle vicinanze del centro fieristico di proprietà della comunità montana ufita. Ma è tutto il territorio interessato dalla presenza di questi animali diventata ormai incontrollabile. Valleluogo, San Liberatore, Camporeale solo per citare alcune contrade. Presenti di giorno e di notte. Oramai non fa differenza.

Paura

I pericoli maggiori nelle ore notturne, come accaduto ieri sera ad una coppia di 50enne che viaggiavano in direzione Vallata. L'auto è finita fuori strada, senza gravi conseguenze fortunatamente, per evitare l'impatto con un cinghiale di grosse dimensioni, spuntato improvvisamente.