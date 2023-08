Geolier ad Avellino: fan irriducibili dall'alba sotto il palco: "Non molliamo" Stasera alle 21 il concerto alla Smile Arena di contrada Amoretta

Tende, ombrelli, creme solari e teli per stendersi . È il kit dei fan di Geolier già assiepati da stamane all'alba sotto il palco della smile Arena ad Avellino , pronti a tutto per non perdersi il concerto dalla prima fila. C'è chi si è sistemato alle cinque del mattino , chi ha sistemato una tenda, chi ha fatto scorta di merendine per superare la giornata. Arrivano da tutta la provincia e da Avellino città e si sono dotati di quanto necessario per superare le lunghe e calde ore di attesa. C'è l'ordinanza che impone chiusura di strade e divieti del comune per garantire il corretto svolgimento del grande evento . (clicca e leggi).

Sarà rafforzata anche la presenza di forze dell'ordine in strada, con più pattuglie di polizia per evitare rischi per la sicurezza, dati gli altissimi numeri di affluenza previsti in città e soprattutto nella zona di contrada Amoretta. Non solo agenti di polizia, ma sarà garantita la presenza maggiore di uomini di Finanza; Carabinieri e Municipale per i garantire sicurezza in città. È stato deciso dopo un accurato confronto tra vertici del forze dell'ordine, prefetto e primo cittadino, in virtù dell'alto impatto in termini numerici, dell'arrivo sulla collina di contrada Amoretta di migliaia di fans.

"Sono contento di aver individuato la smile arena, per la realizzazione ad Avellino proprio dei grandi eventi. Sono attesi migliaia di fan, oggi mercoledì 2 agosto, ad Avellino e grazie all'intesa con prefetto, Questore e tutte le forze dell'ordine, ci sarà un servizio d'ordine straordinario, per far vivere un grande evento a tutti i partecipanti - spiega il sindaco Gianluca Festa, che stamane si è recato a Campo Genova per un sopralluogo, durante i lavori di sistemazione del palco e aree dedicate all'accoglienza del pubblico -. Garantiremo la presenza di 80 Steward, vigilantes e 60 volontari e addetti alla sicurezza sanitaria e per l'emergenza. Il piano è definito e mi auguro che la nostra comunità vivrà una serata magica". "Sarà una grande festa, una delle tappe di questo straordinario festival dell'estate - spiega l'assessore Stefano Luongo -. L'Avellino Summer Fest è il frutto di un intenso anno di lavoro, in cui abbiamo pensato e realizzato un grande cartellone, che vuole soddisfare grandi e piccini, attirando al contempo pubblico e visitatori da fuori regione. I bilanci si fanno alla fine,ma siamo già certi che gli avellinesi e irpini in generale stanno gradendo la proposta estiva del capuoluogo. Avellino torna ad essere polo attrattore, questa è la nostra grande gioia".