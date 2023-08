Neonati e caldo record, il dottore Moschella:"Più bagnetti e idratazione" Il direttore del Uoc di Neonatologia e Tin del Moscati: sì anche ad ambienti climatizzati a 26°

Pronto soccorso del Moscati di Avellino in affanno. Anche oggi accessi record nel reparto di soccorso in urgenza dell'ospedale di contrada Amoretta.Il reparto è in tilt da settimane, e da ieri è scattato il piano di agosto con una contrazione dei servizi e accorpamenti di degenze in alcuni reparti. Sullo sfondo il caldo record.Oggi lieve discesa del termometro ma sarà un agosto torrido, come spiegano gli esperti e serve attenzione e premura soprattutto con le persone fragili come anziani e neonati. Oggi sulla pagina facebook dell'azienda Sanitaria San Giuseppe Moscati il direttore dell'Uoc di Neonatologia, Sabino Moschella ha fornito un prezioso vademecum per la cura dei neonati, in questa estate con il caldo record.

“E' bene sfatare alcuni miti come quello della climatizzazione dell'aria. I neonati devono stare freschi un ambiente anche climatizzato con una temperatura di 26 gradi, magari. Anche idratarli è fondamentale: quindi raccomando almeno un paio di bagnetti al giorno, per rendergli più piacevole la sensazione di caldo della bella stagione. Racocmando anche qualche poppata in più di latte e un abbigliamento leggero. Anche tenerli scoperti in ambiente adeguato, non può che fargli bene”.