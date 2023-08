Geolier, ore 16.30: la calca dei fan ad Avellino - il video Chiusa Via Annarumma nel tratto compreso tra l'incrocio con via De Gasperi

Ore 16.30: in migliaia in attesa del rapper napoletano Geolier. Ragazzi provenienti anche da fuori regione si trovano in questo momento già posizionati sotto il palco allestito nella smile Arena. Attrezzati come si fa per i grandi eventi con tende, ombrelli e teli per stendersi, i fan di Geolier sono arrivati da stamane all'alba sotto il palco.

Rafforzata la presenza di forze dell'ordine. Al momento la situazione non desta alcuna preoccupazione, ma a breve sono previste migliaia di persone.

È stato deciso dopo un accurato confronto tra vertici del forze dell'ordine, prefetto e primo cittadino, un piano straordinario per la viabilità:

Dalle ore 08.00 del 02 agosto 2023 fino al termine della manifestazione: divieto di circolazione: viene istituito il divieto di circolazione in Via Annarumma nel tratto compreso tra l'incrocio con via De Gasperi e la rotatoria di C.da Amoretta. Divieto di sosta con rimozione coatta: È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di Via Annarumma nel tratto compreso tra l'incrocio con via De Gasperi e la rotatoria di C.da Amoretta.

Analogamente, viene stabilito il divieto di sosta con rimozione coatta sull'intera area di parcheggio sita in Via Annarumma di fronte alla curva nord dello Stadio Partenio Lombardi. Ulteriore divieto di sosta con rimozione coatta: Si istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta sull'intera area di parcheggio sita in Via Annarumma all'altezza di Via Paul Harrys.