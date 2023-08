Concerto Geolier, fake news la rissa ad Avellino: già in 2500 alle 17 Dalla questura secca smentita su disordini alla Smile Arena

È una fake la notizia della rissa di stamattina tra avellinesi e foggiani nell’area del concerto di Geolier. Lo precisa la questura di Avellino in una nota, dopo alcune notizie false circolate nelle scorse ore. "Al momento non si registra alcun segnale di allarme e fin da stamattina stanno affluendo ragazzini in tenerissima età, alcuni accompagnati dai genitori, che non destano alcuna preoccupazione e piuttosto fanno tenerezza; alle ore 17,00 sono circa 2500, è stato già completato l’allestimento dell’area con una predisposizione, progettata da professionisti di consumata esperienza e con l’impiego di ingenti risorse umane e materiali, di misure di safety da parte dell’amministrazione comunale che ha superato nei giorni scorsi il vaglio attento del Prefetto e dei vertici delle Forze dell’ordine. Robusta è altresì la predisposizione delle misure di security a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ad opera del Questore con il concorso di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Numerose le pattuglie della polizia municipale in strada fin da stamattina per assicurare il rispetto del piano traffico predisposto allo scopo. Presenti altresì diverse unità dei vigili del fuoco e del soccorso sanitario… insomma c’è grande impegno per assicurare la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica." Questa la nota arrivata dalla questura di Avellino, in merito ad alcune false notizie trapelate su eventuali disordini avvenuti nelle scorse ore. Da stamane all'alba ci sono fan ad Avellino per il rapper di Secondigliano. Dalla Basilicata, Calabria Puglia e anche da Bologna sono arrivati per l'evento. Si canta e si balla già alla Smile Arena dove sono inviate le prove del suono, in attesa del grande evento, con inizio alle 21. La Smile Arena è blindata, con massimo dispiego delle forze dell'ordine, volontari e ottanta Steward. Tre aree pubblico, perimetri e servizi per il concerto , che ha radunato fan da ogni provincia e non solo.