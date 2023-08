Ad Avellino arriva lo psicologo dell'Asl in 18 consultori, priorità ai giovani L'azienda sanitaria irpina pronta ad attuare le nuove disposizioni della Regione Campania

Arriva lo psicologo di base, l'Asl di Avellino è pronta a dare attuazione alle nuove disposizioni della Regione Campania che mette a disposizione dei cittadini psicologici qualificati per un supporto concreto alle famiglie, in particolare ai giovani. Si parte a settembre.

In provincia di Avellino l’Azienda Sanitaria attiverà il servizio gratuito di assistenza psicologica dislocando presso 18 consultori familiari territoriali i professionisti selezionati e adeguatamente formati. Priorità a bambini ed adolescenti in età scolare particolarmente colpiti dalla pandemia da Covid-19.

“La crisi generale, la disgregazione familiare, l’uso massiccio di tecnologie mediatiche personali hanno in aggiunta fortemente compromesso l’integrità e il benessere della popolazione giovane”, si legge nella scheda tecnica del progetto. Lo psicologo dovrà intervenire sugli squilibri provocati dall’isolamento imposto dalle misure di contenimento dell’epidemia. “I principali stati d’animo riferiti dagli adolescenti durante il periodo del lock down sono stati stanchezza, incertezza preoccupazione, irritabilità, ansia, disorientamento, nervosismo, apatia”, riferisce la Regione Campania, che indica le ripercussioni negative “avute sia nella capacità di socializzare che in quella di mantenere i precedenti rapporti umani”.

Lo psicologo dovrà affiancare anche i malati oncologici o preda di gravi patologie durante la fase di cura, convalescenza o riabilitazione per il reinserimento nella vita quotidiana. Da settembre i servizi nei consultori saranno attivati.