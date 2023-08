Tutti pazzi per Geolier ad Avellino: "La città brilla, ribalta nazionale" Il sindaco: ringrazio le forze dell'ordine, bene la Smile Arena per i grandi concerti

Quasi due ore di musica, una cartellata di successi cantati con il cuore e migliaia di fan in delirio. Tutti pazzi per Geolier ad Avellino, per il concerto a campo Genova, nella Smile Arena, in cui un imponente servizio d'ordine e sicurezza ha garantito lo svolgimento del grande evento. Migliaia di fan , un'unica voce quella del rapper di Scampia, Geolier, che ha trascinato il pubblico, pezzo dopo pezzo. Le immagini riprese con il drone restituiscono un colpo d'occhio imponente. Sono arrivati anche da fuori regione i fan di Geolier per il concerto gratuito, che segna una tappa importante per l'estate in città.

"Quattro anni fa, immaginai questo nome e questo utilizzo per Campo Genova posso dire di aver avuto una grande intuizione. - così il sindaco Gianluca Fesda-.

Oggi possiamo ospitare uno spettacolo eccezionale, come questo di Geolier, ed avere quel pubblico delle grandi occasioni che non si vedeva da anni in città. Lo facciamo con grande compostezza e per questo ringrazio tutte le forze dell’ordine. Se ci eravamo già candidati ad essere riferimento regionale, stasera conquistiamo la ribalta nazionale.". La nostra è un’estate per tutti, soprattutto per chi non può permettersi di andare al mare, per una scelta politica convinta di questa amministrazione. Ad Avellino la tua felicità non ha prezzo." Dove Festa.