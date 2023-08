Medicina: il diabete e l’orario dei pasti, come contrastare i fattori di rischio In particolare l'ora della prima colazione può influire in maniera diretta sulla malattia.

Condividi









Secondo i ricercatori, assumere una prima colazione dopo le ore 9,00, aumenterebbe il rischio di sviluppare un diabete del tipo 2 del 59% rispetto alle persone che prendono la loro prima colazione prima delle ore 8,00.