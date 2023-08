Rifiuti ad Avellino, nasce ufficialmente la "Grande Srl" Festa: "Avremo una riduzione delle bollette del 15%"

Riassetto del settore rifiuti ad Avellino, è nata ufficialmente la “Grande Srl”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Avellino Gianluca Festa sui social.

"Abbiamo firmato la costituzione della nuova società che si occuperà dei rifiuti ed è stato anche nominato il Consiglio di Amministrazione.

Ne fanno parte, per il pubblico, Gerardo Santoli, in qualità di presidente, Susy Iannaccone e Maria Luisa Petruzzo. Gli altri due consiglieri, in quota privato, sono Gianni Barbato e Marcello Caruso, che ne è l'Amministratore delegato.

E’ davvero una splendida notizia per la nostra città. Finalmente, avremo un servizio più decoroso e una contestuale riduzione delle bollette per le famiglie, le attività commerciali e le imprese, di circa il 15 per cento.

La nostra Amministrazione taglia così un altro storico traguardo nell’interesse della comunità".