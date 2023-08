Università ad Avellino, ci siamo: "È ufficiale a settembre iniziano i corsi" Il sindaco: il sogno diventa realtà, ufficialmente attivi i corsi, svolta epocale in città

Università ad Avellino, ci siamo partono i corsi. L'annuncio è di pochi minuti fa del sindaco Gianluca Festa: "Il sogno dell’Università ad Avellino è diventato realtà. Lo scorso dicembre vi avevo promesso che avremmo cambiato il destino della nostra città ed ora ci siamo: a settembre parte il progetto “Unisa-Sede di Avellino", a Palazzo di Città".

Ho incontrato il Magnifico rettore dell’Università degli studi di Salerno, Vincenzo Loia, per gli ultimi dettagli.

Laurea triennale professionalizzante in Tecniche per l’edilizia e il territorio, Laurea magistrale in Electrical Engineering for Digital Energy e Laurea magistrale in Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud: i corsi sono ufficialmente attivi.

E’ una svolta epocale per il capoluogo e per i suoi giovani. Con il Polo universitario di Avellino offriremo opportunità concrete di occupazione e crescita professionale ai ragazzi, attivando competenze particolarmente richieste dal mondo delle imprese. Ma costruiremo anche un importante indotto economico a beneficio dell’intera collettività".