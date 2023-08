"Rifiuti, Università e Ferragosto: Festa non bada a spese a danno dei cittadini" L'affondo di Nicola Giordano che mette nel mirino le ultime mosse dell'amministrazione

Rifiuti, Università, costi "pazzi" per il Summer Festival. L'opposizione attacca su tutti i fronti l'amministrazione Festa, a cominciare dalla costituzione di “Grande srl”, la nuova società che si occuperà della gestione dei rifiuti nel capoluogo.

Nominato anche il Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte, per il pubblico, Gerardo Santoli, in qualità di presidente, Susy Iannaccone e Maria Luisa Petruzzo. Gli altri due consiglieri, in quota privato, sono Gianni Barbato e Marcello Caruso, che è anche l'Amministratore delegato.

"E’ davvero una splendida notizia per la città dichiara Festa - Finalmente, avremo un servizio più decoroso e una contestuale riduzione delle bollette per le famiglie, le attività commerciali e le imprese, di circa il 15 per cento.

Ma l'opposizione solleva più di un dubbio. "E' stato cambiato lo statuto dopo la gara, improvvisamente non c'è più l'amministratore Unico ma un Cda. Non mi sembra il modo migliore per cominciare",

Dai rifiuti all'Unisa con i primi corsi che partiranno a settembre nella casa comunale. “Senz'altro una buona notizia, peccato aver regalato Palazzo di Città, cosa che un ente in predissesto non puo proprio permettersi”.

Infine il Summer Festival e le spese del Comune, giudicate eccessive da Giordano. “Festa non bada a spese ma lo fa a danno dei cittadini che stanno pagando le tasse ai massimi”.