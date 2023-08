Avellino, la pioggia ferma Rhove: sospeso il concerto a San Tommaso La comunicazione del comune

"Siamo costretti ad annunciare l'annullamento dei concerti di Rhove a San Tommaso e I Malamente a Parco Di Nunno (Piazza Kennedy) inizialmente previsti per questa sera, a causa di condizioni metereologiche avverse nella nostra zona.". Così l'assessore del comune di Avellino, Stefano Luongo, spiega quanto accaduto stasera a San Tommaso.

"Mantenere la sicurezza e il comfort del nostro pubblico, artisti e staff è la nostra massima priorità. Pertanto, abbiamo preso la difficile decisione di sospendere gli spettacoli. Siamo delusi quanto voi per questo cambiamento inaspettato, ma la sicurezza deve sempre venire prima.Vi ringraziamo per la vostra comprensione e pazienza in questo momento e speriamo di vedervi presto per godere degli eventi dell'Avellino Summer Festival.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulle pagine ufficiali dell'Avellino Summer Festival." Così la nota stampa diramata in serata dal comune .