Avellino, rinviati i concerti di Michele Zarrillo e Berlino 84 per il maltempo Il maltempo frena gli eventi

Avellino Summer Festival comunica il rinvio dei concerti di Michele Zarrillo e Berlino 84, entrambi previsti per la serata del 5 agosto 2023.

Le condizioni meteorologiche sfavorevoli e l'allerta meteo prevista hanno reso necessario il rinvio degli eventi, rispettando la sicurezza del pubblico e dei nostri artisti. La salute e la sicurezza dei partecipanti rimangono, come sempre, la nostra massima priorità.

Il concerto di Michele Zarrillo, originariamente previsto per stasera nella frazione di Picarelli, ad Avellino, è stato posticipato a lunedì, 7 agosto 2023 e si terrà sempre a Picarelli alle ore 21.00.

Per quanto riguarda il concerto di Berlino 84, programmato per stasera in Piazza Biagio Agnes ad Avellino, stiamo lavorando per stabilire una nuova data. I dettagli verranno annunciati non appena possibile.

Rimanete sintonizzati sui nostri canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti. Grazie per il vostro sostegno continuo.