Summer Festival, rinviato a lunedi il concerto di Zarrillo a Picarelli Il maltempo ha fermato diversi appuntamenti del cartellone estivo

«Le condizioni meteorologiche sfavorevoli e l’allerta meteo prevista hanno reso necessario il rinvio degli eventi, rispettando la sicurezza del pubblico e dei nostri artisti. La salute e la sicurezza dei partecipanti rimangono, come sempre, la nostra massima priorità» è il messaggio che gli organizzatori di Avellino Summer fest hanno reso noto per avvisare rassicurare quanti in queste sere avevano sperato di assistere ai concerti in programma. La pioggia aveva fermato anche il rapper Rhove a San Tommaso, delusi tanti ragazzini accorsi per assistere alla sua performance.

Rinviati dunque i concerti di Michele Zarrillo a Picarelli e dell’artista irpino Berlino 84, in programma nella centrale piazza Biagio Agnes, entrambi previsti per la serata di ieri. Il noto cantautore italiano si esibirà domani sera, sempre nella popolosa frazione di Avellino, a partire dalle ore 21.

Il Summer Festival proseguirà questa sera con Eugenio Corsi e Simone Schettino a Piacarelli ed Erminio Sinni a piazza Libertà. Dalle 19 di ogni giorno aperta invece la Clubhouse, che si è solo spostata di qualche metro rispetto alla sua posizione iniziale.