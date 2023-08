Gru in azione a contrada Quattrograna: la protesta dei residenti Avellino: via ai lavori di demolizione dei fabbricati pesanti

Al via ai lavori di demolizione delle palazzine di contrada Quattrograna ad Avellino. Un intervento di riqualificazione della zona avviata dall'amministrazione Festa. Le operazioni di demolizione però hanno causato disagi ai residenti, ma soprattutto a coloro che abitano nel palazzo di fianco al palazzo abbattuto. I cittadini della zona lamentano dei lavori eseguiti in maniera non regolare e senza aver rispetto del vicinato.