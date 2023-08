Avellino Summer Festival: Vanessa Tagliabue Yorke incanta Piazza Duomo Una folla di appassionati del genere e non, entusiasta, ha riempito la piazza

Ieri sera, in un affascinante scenario reso ancor più suggestivo dalle antiche mura del Duomo, è stata alzata la prima nota della rassegna "Jazz al Duomo" che ha animato l’Avellino Summer Festival.

Una folla di appassionati del genere e non, entusiasta, ha riempito la piazza, accorsa per ascoltare le armonie jazz di Vanessa Tagliabue Yorke con lo spettacolo "The Princess Theatre". L'artista ha incantato il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica, regalando momenti di vera magia che resteranno impressi nei cuori degli avellinesi e non solo. Meraviglioso anche l’accompagnamento al piano di Giulio Scaramella.

La serata si è contraddistinta per l'alta qualità della musica proposta e per l'atmosfera unica che solo un luogo carico di storia e fascino come il Duomo di Avellino può offrire. La perfetta combinazione tra l'eleganza della proposta musicale e il contesto architettonico ha reso la serata veramente indimenticabile.

La rassegna "Jazz al Duomo" non finisce qui: questa sera, 9 agosto, si replica con un altro imperdibile appuntamento. Sarà la volta dello spettacolo "The Gulfoss Sessions" di Vittorio Silvestri e Andrea Rea, due talenti del panorama jazzistico nazionale. L'appuntamento è sempre alle ore 21.00, in Piazza Duomo.