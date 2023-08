Avellino brilla: accese le luminarie. Jazz al Duomo, magia nel centro storico Dal Corso al centro storico luci e colori. Un successo jazz al Duomo

Una lunga e splendente galleria di luci brilla in centro, ad Avellino. Si snoda lungo il Corso Vittorio Emanuele, abbraccia piazza Libertà e approda fino al cuore antico del capoluogo irpino, il percorso delle luminarie di Ferragosto in città. Il calendario dell'Avellino Summer Festival si veste a festa con le luci della tradizione, che diventano anche quinta perimetrale di piazza Libertà , aspettando i nuovi eventi.

"Questa sera, alle ore 20, il Comune ha rinnovato la sentita tradizione delle luminarie, ormai parte inscindibile di una festa che ogni anno diventa più coinvolgente." Spiega l'amministrazione.

"Le illuminazioni installate nel salotto buono della città e nel cuore del centro storico contribuiranno a rendere ancor più magica l'atmosfera in un capoluogo sempre più attrattivo sul versante turistico - si legge sulla pagina social del comune -.. Una città che ha ricominciato ad attirare migliaia di visitatori da fuori provincia e fuori regione, grazie ad una precisa strategia di rilancio del suo appeal, anche a beneficio delle attività commerciali. Brillano le luci, splende la nostra amata Avellino".

Stasera è pura magia nel centro storico, nel cuore de La Terra in piazza Duomo. Note jazz stanno incantando una platea magata da artisti di primo rango , per la seconda delle tre notti d'estate dedicate al jazz. Domani sera si cala il tris, sempre sul sagrato della Cattedrale dell'Assunta, aspettando i lumanera a piazza Kennedy per venerdì, Daniele Silvestri a Borgo Ferrovia sabato, l'omaggio a Raffaella Carrà di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi Domenica, tanti altri eventi fino al grande evento di ferragosto: la serata in note del sedici con Achille Lauro, Gaia e Tananai. Il tutto con i tradizionali fuochi piromusicali a mezzanotte il 15 e tanti altri eventi che accompagneranno cittadini e visitatori ogni sera fino a settembre. Intanto da stasera luci e colori in centro, per la gioia di grandi e piccini , in questa estate all'insegna dei grandi eventi ad Avellino.

Stasera al Duomo

Applausi a scena aperta per Vittorio Silvestri e Andrea Rea presentare “The Gulfoss Sessions”. Domani 10 agosto, invece, chiuderà la rassegna Davide Cerreta. Cantante jazz italo-tedesco, pianista, compositore e professore di canto al Berklee College of Music di New York. È apparso in numerosi locali internazionali, programmi televisivi e festival in tutto il mondo, tra cui: Umbria Jazz Festival, X-Factor (Sky1), The Jazz Bakery (LA), 55 Bar (NYC), A-Trane Jazz Club (Berlino), MHH Teather (Parigi), Teatro Ateneo (Panama), C Note Jazz Club (Porto Rico), tra i tanti. Il repertorio di Davide consiste in standard jazz tradizionali, melodie hard bop, composizioni originali contemporanee e brani Pop-R&B riarrangiati.