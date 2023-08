Medicina: L’esercizio aerobico utile per combattere l’ovaio policistico Uno studio in Iran rivela risultati che già si conoscono sull'utilità dell'esercizio per le donne.

di Attilio Spidalieri*

La pandemia Covid-19, in tanto che malattia virale, ha creato la necessità più che mai dell’esercizio, in ragione degli effetti fisiologici benefici sulla salute. Pertanto, questo studio esamina l’effetto di 12 settimane di esercizi aerobici, praticati a domicilio durante la pandemia Covid-19, sul livello degli ormoni e il profilo lipidico di giovani studentesse affette dalla sindrome dell’ovaio policistico (SOPK).

Utilizzando un modello di ricerca quasi sperimentale di 12 settimane con pre-test e post-test in studentesse iraniane dell’età di 18/14, anni affette da SOPK, i ricercatori hanno diviso a caso le partecipanti in una serie sperimentale (che ha effettuato degli esercizi aerobici a domicilio in ragione di tre sedute di 60 minuti alla settimana per 12 settimane), e in una serie di controllo. Dei campioni antropometrici e sanguigni (testosterone, estrogeni, prolattina, e profilo lipidico) sono stati prelevati in due tappe, prima e dopo il protocollo di allenamento.

I risultati delle analisi indicano che 12 settimane di esercizi aerobici a domicilio coatto (periodo di (pandemia) riducono il tasso di testosterone, di prolattina, di colesterolo LDL (quello cattivo), di trigliceridi, e aumentano il tasso di colesterolo HDL (quello buono che pulisce le arterie). Un altro effetto benefico è la riduzione dell’indice massa corporea (BMI).

Considerazioni personali: questi risultati sembrano eclatanti, ma non la sono per niente. La nostra esperienza ambulatoriale e di ricerca, confermata a tutti i livelli, sa che la prima causa dell’ovaio policistico (SOPK) è da ricercare dall’aumentata resistenza all’insulina, e dal conseguente aumento del tasso dell’ormone nel sangue. Se non vengono presi provvedimenti queste ragazze, oltre ad avere problemi di tipo ginecologico, nell’età matura possono andare incontro alla Sindrome metabolica, con obesità, ipertensione arteriosa, rischio di diabete, con tutte le possibili conseguenze e complicazioni. Ora è noto che l’esercizio aerobico costante riduce notevolmente il livello di insulina nel sangue che, non dimentichiamolo, è anche un fattore di crescita corporea. Pertanto i ricercatori iraniani non scoperto proprio niente di nuovo.

*Medico - Endocrinologo