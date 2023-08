Avellino, torna Rhove: il 27 agosto sarà grande musica a San Tommaso Recuperata la data che era saltata per il maltempo

Torna Rhove ad Avellino. L'appuntamento è per il 27 agosto.

"Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni per recuperare una data importante dell'Avellino Summer Festival: l'esibizione di Rhove a San Tommaso. Ci era dispiaciuto lasciare con l'amaro in bocca gli abitanti di San Tommaso e tutti gli appassionati che erano accorsi in Via Don Luigi Sturzo, quando purtroppo il maltempo ha costretto l'organizzazione ad annullare la serata. La piazza era già gremita e pronta a ballare e per questo motivo non ci siamo persi d'animo. Abbiamo una nuova data, da segnare sul calendario: il 27 agosto Rhove torna a San Tommaso!". Così Stefano Luongo.