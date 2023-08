Monsignor Sergio Melillo ad Avellino per la Novena alla Madonna: fedeli in festa Il vescovo di Ariano ha concelebrato la funzione, poi io saluto ai fedeli

È stata una messa speciale quella di questa sera ad Avellino , nella cattedrale della Madonna dell'Assunta sulla Collina della Terra. La funzione , dedicata alla Novena per la Madonna nel giorno delle celebrazioni di San Lorenzo è stata infatti concelebrata dal vescovo di Ariano, Monsignor Sergio Melillo. Un momento speciale e di festa per la comunità di fedeli del centro storico, che hanno riabbracciato con gioia il monsignore per lunghi anni in servizio ad Avellino. Nella sua omelia monsignor Melillo ha ricordato l'importanza della carità, cura e amore per i poveri, gli ultimi. "È un momento storico di grave disagio per moltissime persone. - ha detto monsignor Melillo - serve fede e speranza, ma soprattutto impegno per le persone fragili, deboli e meno fortunate". All'uscita dal Duomo di Avellino monsignor Melillo ha incontrato e salutato tanti amici e fedeli . Un momento speciale nei giorni di festa, in attesa delle celebrazioni in onore della Madonna Assunta in città. Ieri per il vescovo di Ariano, come ricordato anche sulla pagina social della Diocesi di Ariano Irpino Lacedonia si sono completati i primi otto anni di ministero episcopale nella Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia.

"Auguri al nostro Vescovo nell'anniversario di ingresso in Diocesi e una preghiera per le sue intenzioni" si legge sulla pagina social del Tricolle.