Giostre ad Avellino: si parte, ma dopo Ferragosto davanti lo Stadio La delibera. Location nel piazzale degli Irpini

"Il Comune di Avellino ha deliberato di destinare il Piazzale degli Irpini ai giostrai, dal 16 agosto al 2 settembre. I giostrai, al riguardo, hanno richiesto di verificare la possibilità di prorogare il termine sino al 10 settembre. Ieri mattina, il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico ha espresso parere negativo rispetto a tale istanza, in considerazione della partita casalinga di calcio del 3 settembre prossimo». Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, interviene a chiarimento delle notizie di stampa apparse in queste ore rispetto al mancato insediamento delle giostre sul Piazzale degli Irpini. Festa ribadisce la decisione del Comune di affidare lo spazio antistante lo stadio “Partenio-Lombardi” all’allestimento del parco divertimenti fino al 2 settembre. «Per ciò che concerne, invece, la richiesta di proroga dei termini avanzata dai giostrai, non è stato possibile accoglierla per questioni di ordine pubblico, emerse durante la riunione del CPOSP tenutasi stamane in Prefettura" conclude.