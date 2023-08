"Mio padre malato terminale e il nostro calvario. Noi grati ai medici dell'Asl" Ringraziamenti dei parenti ad Asl e Cooperativa

Ancora una lettera di ringraziamento per gli operatori dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante. A scrivere è la figlia di un paziente, affetto da una malattia in fase terminale, che ha voluto esprime profonda riconoscenza nei confronti del personale dell’ASL di Avellino e della Cooperativa impegnata a supporto dell’Assistenza Domiciliare Integrata.

“Abbiamo avuto il supporto di ottimi dottori, la dottoressa Rizzo, la dottoressa Landi, la dottoressa D'Amato e la super efficiente infermiera Genoveffa Lombardi, nel fornire cure mediche per mio padre”, afferma la figlia dell’assistito.

“La professionalità, l’umanità e l’efficienza mostrata nelle tre settimane in cui abbiamo usufruito dei vostri servizi ci hanno mostrato che si può essere ammalati ma avere l'assistenza a 360 gradi anche a casa. - continua la donna - Davvero abbiamo avuto la fortuna di incontrare, nonostante il terribile periodo che stavamo attraversando per la malattia terminale di papà, personale altamente preparato e qualificato, di supporto psicologico, sanitario ed assistenziale. Ringraziamo di cuore per il servizio reso

apprezzando e non disprezzando una volta tanto la sanità pubblica. Davvero medici ed infermieri come quelli incontrati da noi dovrebbero essere all’ordine del giorno e non l'eccezione alla regola.”