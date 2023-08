Lumanera, Carmen Russo e Daniele Silvestri: tutti pazzi per il Summer Festival Ecco gli appuntamenti

Avellino Summer Festival, it’s weekend! Venerdì ‘A Lumanera, sabato l’attesissimo Daniele Silvestri, domenica l’omaggio alla Carrà

Dopo l'appassionante conclusione della rassegna Jazz al Duomo che ha visto esibizioni da brividi come quelle di Vanessa Tagliabue Yorke, Silvestri Rea e Davide Cerreta, Avellino si prepara ad accogliere un altro fine settimana di musica e festa nell'ambito dell'Avellino Summer Festival.

Venerdì 11 agosto - Musica Popolare in Parco di Nunno Piazza Kennedy: il palco vedrà la performance de 'A Lumanera, rinomati artisti irpini che porteranno in scena brani amati come "Nun è sempre oro" e "Carne 'e maciello". Una serata dedicata alle tradizioni e ai suoni della nostra terra.

Sabato 12 agosto - Borgo Ferrovia si vestirà di note e melodie con il grande evento del concerto di Daniele Silvestri, uno dei cantautori più celebrati d'Italia, attualmente in tour con il suo "Estate X". Un'occasione imperdibile per tutti i fan e per chi ama la buona musica.

Nella stessa data, ma in Piazzetta Biagio Agnes, Marcello Apicella Live darà vita ad un'atmosfera magica, esibendosi con la sua band e rivisitando i grandi successi della musica italiana d'autore.

Domenica 13 agosto - In Piazza Libertà si terrà un evento speciale: Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi omaggeranno la leggendaria Raffaella Carrà con un Dance Tribute che promette di far ballare tutto il pubblico al ritmo delle canzoni dell'indimenticabile Carrà.