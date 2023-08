Summer festival: spesi un milione di euro, ma la città ne guadagna il doppio Le dichiarazioni del sindaco Gianluca Festa

Avellino Summer Festival è costata all'Amministrazione Comunale un milione di euro. A confermarlo, questa mattina, il sindaco Gianluca Festa, a margine della conferenza stampa del Palio della Botte.

"La scelta di investire un milione di euro per il Summer Festival è stata vincente, lo dimostrano i numeri – ha dichiarato. Abbiamo speso un milione di euro con un investimento che ha portato il doppio in termini di Pil. I numeri eccezionali di queste prime due settimane ci confermano che la scelta è stata convincente e vincente. In quattro anni, l'Amministrazione ha saputo con sacrificio e impegno mettere a posto i conti" ha dichiarato il primo cittadino. Contestualmente, stiamo effettuando lavori pari a circa 3 milioni di euro per la manutenzione di strade e marciapiedi e 11 milioni di euro per mantenere gli alloggi pubblici. Al di là degli 8 milioni del Ministero abbiamo utilizzato circa 12 milioni di euro di soldi comunali per pagare debiti fuori bilancio, che non riguardavano la nostra attività".

Poi il sindaco ha fatto il punto sui lavori in città. “A Piazza Castello la ditta sta lavorando in maniera molto spedita, quindi contiamo di completare i lavori in breve tempo; lo stesso vale per Corso Umberto: credo che nei prossimi giorni sarà completato il rifacimento della condotta fognaria e poi inizieranno i lavori per applicare i sampietrini, che ho voluto fortemente affinché ci sia un unicum con Piazza Macello e Corso Umberto e si possa mantenere un pezzo di storia della città".