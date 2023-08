Edilizia scolastica, la Provincia avvia le nuove gare d'appalto Obiettivi: il complesso immobiliare dell’istituto De Luca e la costruzione di due palestre.

Avviata la procedura di appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo complesso scolastico Istituto Superiore “De Luca” di via Tuoro Cappuccini ad Avellino.

L’investimento complessivo è pari a 21.585.093,00 euro, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori in 730 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Via libera anche al procedimento per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra annessa all’Istituto Secondario Tecnico Commerciale Luigi Amabile situato in via Morelli e Silvati ad Avellino per complessivi 1.840.714,00 euro.

Semaforo verde, inoltre, per il procedimento relativo alla costruzione di una nuova palestra annessa allo stabile via Scandone, sempre nel capoluogo, che attualmente ospita il Liceo Artistico De Luca. L’importo è pari a 1.838.435,00 euro. Anche i due progetti per le palestre beneficiano di finanziamenti del Pnrr.

“Siamo a una tappa importante per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare di via Tuoro Cappuccini e di due palestre. Interventi che si aggiungono a quello per la costruzione del nuovo edificio che ospiterà il liceo Imbriani. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la procedura anche per questa gara d’appalto – dichiara il presidente Rizieri Buonopane – Parliamo di interventi per quasi 42 milioni di euro complessivi. Entro il 2026 avremo due complessi scolastici moderni e sicuri, oltre alle palestre. L’edilizia scolastica, come ho avuto modo di dire sin dal mio primo giorno di mandato, è in cima alle nostre priorità. Come si ricorderà appena mi sono insediato ho voluto vedere da vicino la situazione delle scuole di nostra competenza. E’ questa l’occasione per segnalare altre attività in corso o da avviare per altri plessi del territorio”.