Avellino, è il giorno del palio della botte ma è lite sulla movida violenta Don Emilio Carbone porta avanti la gara medievale in un centro storico devastato dai cantieri.

Non sarà come il palio di Siena, eppure il comune di Avellino punta a istituzionalizzare il palio della botte, rievocazione storica della gara medievale coraggiosamente recuperata dalla passione di don emilio Carbone, il parroco della chiesa di costantinopoli in un centro storico devastato da lavori infiniti e ogni notte soffocato da una movida fuorilegge e violenta. Ma oggi è il giorno della festa.

La movida fuorilegge rovina il centro storico

Resta la rabbia e l'amarezza dei residenti della parte antica della città che da tempo denunciano una situazione di grave pericolo determinata dalla vendita di alcol a prezzi irrisori anche a minorenni. Il caso è stato più volte portato all'attenzione del prefetto Spena, ma la situazione non è cambiata. Anzi, ogni notte si rischia che possano ripetersi episodi di violenza com'è avvenuto nei giorni scorsi quando un residente che voleva ritirarsi in auto a casa è stato violentemente aggredito da almeno sette giovani in evidente stato di ebbrezza. La risposta del comune? "Cercate altri percorsi quando vi ritirate a casa". A dir poco beffarda...