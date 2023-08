Costumi d'epoca e sbandieratori, il corteo del Palio entusiasma Avellino Tanti applausi e cori di sostegno per le squadre delle contrade che hanno attraversato la città.

Costumi d'epoca e sbanderiatori, cavalli e tamburi: grandi emozioni nel centro storico per il palio della botte, rievocazione storica della gara medievale che anche quest'anno ha richiamato centinaia di persone nel cuore della città. Suggestivo e davvero sorprendente il corteo storico, preparato nei minimi particolari grazie all'abile regia del parroco di Costantinopoli, don Emilio Carbone, anima instancabile di un palio che resiste nonostante le tante difficoltà incontrate nel corso degli anni.

Applausi e cori di incitamento per le contrade che hanno sfilato con le loro botti per le strade della città, in particolare in Piazza Libertà dove si è radunata una folla di cittadini sorpresi e entusiasmati dallo spettaolo di figuranti in costumi d'epoca e sbandieratori. Tutto questo prima della gara che ha poi appassionato il pubblico lungo Corso Umberto.