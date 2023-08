Avellino: cassonetti colmi di rifiuti la domenica mattina, altro che festa... La foto-segnalazione che rovina il giorno del compleanno del sindaco Festa...

Non vorremmo rovinare il compleanno del sindaco Gianluca Festa che oggi taglia trionfante (come ha segnalato con un post su facebook) il traguardo dei 49 anni (“La felicità che vedo sui vostri volti in questi giorni è il regalo più grande”, ha scritto tra l'altro il primo cittadino sui social, inserendo una foto che lo ritrae in una delle sue pose più efficaci. Purtroppo, se Festa facesse un giro per Piazza Garibaldi questa mattina – domenica 13 agosto – non vedrebbe la felicità sui volti di residenti e commercianti della zona (ci sono tra l'altro le bancarelle che vendono torroni e noccioline). Eh, no. Come si vede dalla foto si vive una condizione di grave degrado. “Ma è possibile nei giorni di festa che sono le 10 e i cassonetti non sono stati ancora svuotati?”, ci dicono gli abitanti. Ecco fatto. Giriamo la segnalazione al comune di Avellino. Non si vive di soli concerti...