Palio della Botte, vince Parco del Principe ma la squadra di Bellizzi protesta Gioia e tensioni per l'appassionante gara vinta dalla squadra di rione Parco. Emozioni tra la gente.

Gioia e tensioni, come in ogni gara che si rispetti. Alla fine la 27esima edizione del Palio della Botte di Avellino è stata vinta dalla squadra di Parco del Principe, la contrada che rappresenta il rione Parco. Una sfida appassionante sguita fino a tarda sera da migliaia di persone, ennesimo successo per una rievocazione storica che continua a suscitare grande interesse anche al di fuori dei confini provinciali. A premiare la squadra vincitrice il sindaco Gianluca Festa.

Non sono mancate scaramucce e tensioni per via di una penalità inflitta alla squadra della contrada di Bellizzi, è dovuta intervenire una pattuglia della polizia per calmare gli animi, soprattutto tra i pubblico. Grande soddisfazione per il successo del Palio è stata espressa da don Emilio Carbone, infaticabile sostenitore di una manifestazione che ora – secondo quanto annunciato in Municipio – dovrebbe essere istituzionalizzata con la nascita di una fondazione o di un consorzio.