Ferragosto in carcere, ad Avellino ispezione dell'Osservatorio della Campania Giovanna Perna con una delegazione della camera penale oggi in tour a Bellizzi poi il 21 ad Ariano

Ferragosto in carcere, arriva oggi a Bellizzi Irpino la responsabile dell’Osservatorio carceri della Campania, Giovanna Perna, insieme a una delegazione della Camera penale irpina. All’appuntamento parteciperà anche il provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Campania, Lucia Castellano.

Il tour proseguirà anche Il 21 agosto ad Ariano Irpino. L’Osservatorio carceri ha redatto un documento indirizzato al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel quale si evidenziano le criticità che si registrano nelle carceri e che si amplificano nel periodo estivo. In tutti gli istituti c’è l’emergenza suicidi ma anche il tema della violenza e delle aggressioni che si ripetono spesso, come è accaduto ad Ariano in questi ultimi giorni.

Nel documento inviato a Nordio si evidenzia la «lunga e inarrestabile scia di morte che inchioda i nostri decisori politici alle loro responsabilità, per una duratura emergenza colpevolmente ignorata. Appare oramai ineludibile un pronto e immediato segnale rivolto a tutta la comunità penitenziaria. Si ripristini l’aumento delle telefonate e video-chiamate, nonché le visite con i familiari, come è avvenuto nel periodo della pandemia. Si proceda all’assunzione di personale specializzato che possa intervenire nei numerosi casi, costantemente in aumento, di problematiche psichiatriche. Si agisca immediatamente con provvedimenti che possano diminuire il sovraffollamento, primi fra tutti la liberazione anticipata speciale all’indomani della sentenza-pilota Torreggiani».