E' il giorno di Tananai e Achille Lauro: fan già assiepati sotto il palco Festa: "Tutto ok il piano sicurezza". Luongo: "Cosi uniamo le generazioni"

Entra nel vivo l'estate avellinese. Ieri la processione dell'Assunta e lo spettacolo dei fuochi piromusicali nel piazzale dello stadio, stasera l'evento clou con l'esibizione in piazza Libertà a partire dalle 21.30, di Achille Lauro, Tananai e Gaia.

Già dalle prime ore del mattino tanti ragazzi assiepati sotto il palco, qualcuno accompagnato anche dai genitori.

“E ' questo lo spirito del concept nuovo che abbiamo deciso di sposare - dichiara l'assesore Stefano Luongo - unire le generazioni attraverso l'arte e la musica, entrando nelle case di tutti".

Ed è pronto anche il maxi-piano per la sicurezza, al netto di un po' di disappunto di qualche cittadino per la rimozione delle luminarie fino all'incrocio con via Matteotti.

“Abbiamo in campo un centinaio di persone tra cui steward, operatori sanitari e volontari - spiega il sindaco Gianluca Festa - Un piano che si è dimostrato efficace in passato e che include anche maxischermi lungo il Corso".

Un piccolo incidente si è verificato questa mattina, la caduta di un calcinaccio all'altezza della Prefettura. Il sindaco ha chiarito che "l'evento era stato già valutato e autorizzato senza problemi”.