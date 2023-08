Tananai, Achille Lauro e Gaia: tutte le info su viabilità e parcheggi 2600 posti auto nelle immediate vicinanze del centro

Oggi è il giorno dell'evento clou dell'Avellino Summer Festival, con l'esibizione di Tananai, Achille Lauro e Gaia. Per aiutare le tantissime persone che arriveranno ad Avellino, anche da fuori provincia, ecco un vademecum con alcune informazioni su viabilità e parcheggi.

A partire dalle ore 16 di oggi e fino alla fine della manifestazione, saranno in vigore diversi divieti di circolazione e di sosta, nonché obblighi di svolta. In particolare, sarà vietato circolare in via Matteotti, via De Sanctis, corso Europa (nel tratto compreso tra via Matteotti e via Zigarelli), via Mancini (nel tratto compreso tra via Verdi e corso Vittorio Emanuele), via Vasto (nel tratto compreso tra via Campane e via Mancini), via Campane (nella direzione di marcia di via Partenio), piazza della Libertà (nel tratto compreso tra via Due Principati e via Rifugio), via Generale Cascino e piazza Garibaldi (nel tratto compreso tra via Partenio e via Terminio). Sarà inoltre vietato sostare con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti, via Due Principati (nel tratto compreso tra il civico 7 e l'intersezione con piazza Libertà), via Partenio (tra via Mazas e piazza Garibaldi) e piazza Garibaldi (su ambo i lati, tra via Partenio e via Terminio). Infine, sarà obbligatorio svoltare a destra all'intersezione via Ferriera – via Generale Cascino per i veicoli provenienti da via Due Principati e svoltare a sinistra all'intersezione piazza della Libertà – via Rifugio per i veicoli provenienti da via Trinità.

Per quanto riguarda i parcheggi, ci sono oltre 2600 posti auto nelle immediate vicinanze del centro. In particolare, ci sono 904 posti in piazzale degli Irpini, 94 nell'area della Tribuna Montevergine, 95 in via Annarumma a ridosso della Curva Nord, 100 a Campetto Santa Rita, 88 nel parcheggio coperto del Teatro “Gesualdo”, 100 nella rimessa comunale sotto piazza del Popolo, 432 nel City Parking su due livelli e area esterna del Centro “Vivendi” di largo Ferriera, 244 in piazza Kennedy, 35 nell'area “ex Enel” di via Volpe, 121 in piazzale Lanzilli, 34 all'ex Asilo Patria e Lavoro, 38 nell'area antistante l'ex Ospedale “Moscati” di via Otranto, 40 nel piazzale dell'ex Corea, 30 in via Degli Imbimbo a ridosso dell'ASL, 40 nell'autorimessa di via Campane, 52 in via Tagliamento nei pressi del Campo Coni, 100 nel Gran Garage di via Fratelli Bisogno a ridosso del Tribunale, 50 nel Garage Berardi dietro le Poste centrali e 50 nell'Autorimessa Benevento in via Terminio.

Inoltre, sarà disponibile il sistema di trasporto pubblico gratuito BUS ENJOY che farà da spola tra il piazzale degli Irpini e campetto Santa Rita per favorire una mobilità alternativa senza l'utilizzo dell'auto.