Avellino Summer Fest, in migliaia al concerto. Festa: "Siamo tornati grandi" La soddisfazione del primo cittadino dal palco di Piazza Libertà

Migliaia le persone per l’Avellino Summer Festival con Achille Lauro, Tananai, Gaia, Disco Club Paradiso, Matteo Romano e Frada. Una città stracolma e blindatissima per l'evento musicale che ha portato nel capoluogo irpino la folla delle grandi occasioni. Si chiude così l'evento del 16 Agosto ad Avellino con una stima superiore alle 40mila presenze.

A fine serata il post del sindaco Gianluca Festa:

"Avellino non è mai stata così bella. Ed è solo grazie a voi - scrive il primo cittadino - Stasera, sul palco, ho voluto portare anche la mia squadra, la mia giunta e i miei consiglieri. E' doveroso rivolgere un applauso a chi è protagonista con me di questo enorme successo. In questi quattro anni, mi sono posto un unico grande obiettivo, caricandomi con la vostra energia e con il vostro entusiasmo: volevo che tornassimo ad amare ed a vivere Avellino, a sentirla nostra. Stasera posso dirvi che non siamo semplicemente tornati grandi, siamo diventati grandissimi. E la mia più grande soddisfazione è la gioia e la felicità che vedo ogni giorno sui vostri volti. Lasciamoci con questo impegno: siamo solo a metà del percorso. Il meglio deve ancora venire e sarà straordinario. Grazie Avellino".