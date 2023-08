Evento Piazza Libertà, Festa: "40mila presenze. Le critiche? Ci rafforzano" Per il sindaco successo senza precedenti ma l'opposizione attacca: "Questa non è cultura"

L'evento clou dell'estate avellinese, l'esibizione di Gaia Achille Lauro e Tananai, come ogni grande appuntamento, divide le opinioni, tra i pro e i contro della gente.

Per il sindaco Festa un successo straordinario senza precedenti "Questo successo ci riempie di orgoglio e rafforza il lavoro svolto dall'amministrazione negli ultimi quattro anni”.

Il piano della sicurezza tutto sommato ha retto, nonostante le presenze siano andate ben oltre le previsioni stimate inizialmente e qualche piccola criticità si sia registrata ai varchi di accesso. "Abbiamo dimostrato una grande organizzazione e anche il pubblico ha seguito l'iniziativa in modo rispettoso. Abbiamo dimostrato di poter ospitare eventi anche a livello internazionale".

Non è mancato anche un po' di disappunto tra gli spettatori per le esibizioni che erano su basi musicali registrate. "Gli artisti che si sono esibiti ieri - chiarisce il sindaco - normalmente lo fanno a pagamento, noi invece li abbiamo offerti gratuitamente alla città. Per questo motivo si parla di showcase e non di concerto con sbigliettamento".

E l'opposizione cavalca il vento della protesta. Luca Cipriano è caustico: "Cosi non si fa cultura". Festa replica: mi sembra che anche lui abbia goduto di questi show. Sono contento che abbia partecipato. Posso affermare che come amministrazione abbiamo promosso iniziative culturali senza precedenti".

Insomma per Festa non ci sono punti deboli in questa programmazione estiva e assicura: “Su queste basi pronti a governare per altri 5 anni”.