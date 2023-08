Brand Avellino, Politi: "Il Premio Scola diventerà internazionale" L'assessore alla Promozione torna in Comune dopo le missioni in Ungheria e Canada

Sarà stato il grande evento di piazza Libertà, sarà che le immagini dei 40mila potrebbero avere una cassa di risonanza per la promozione della città di Avellino, sta di fatto che stamattina in Comune, dopo un bel po' di tempo, si è rivista l'assessore al Brand Barbara Politi.

Inevitabile innanzitutto un passaggio sulle esibizioni di ieri che hanno trascinato i giovani. “Evento unico e incredibile, un plauso all'amministrazione".

Poi il discorso si è spostato sui suoi ultimi impegni, i viaggi a Budapest e a Toronto.

In Canada in particolare ha gettato le basi per una partnership in occasione del premio Ettore Scola. "Il sindaco ha già confermato che si farà, con l'obiettivo di coinvolgere anche una stella internazionale grazie alla partnership con il festival canadese di Toronto. L'obiettivo di una collaborazione internazionale punta a spingere l'evento oltre i confini locali e regionali".

E sull'immagine di Avellino all'estero ha chiosato. "Avellino incuriosisce tanto perché ormai all'estero i turisti e i visitatori sono attratti non dalle grandi città, quelle iconiche, ma dai piccoli borghi, dalle città verdi e dai luoghi che hanno una tradizione e delle peculiarità. Avellino rientra sicuramente in questo segmento".