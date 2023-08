Avellino, pioggia di multe per la Ztl di via Amabile: "E' una trappola" Gli automobilisti contestano la posizione della telecamera 50 mt prima del varco

Arrivano multe a raffica a casa degli avellinesi in questi giorni, e quasi tutte fanno riferimento alla Zona a Traffico Limitato di via Amabile. Multe da 97 euro, ridotta si arriva a 2 euro se si paga entro cinque giorni dalla notifica. Ma su quel varco che apre l'accesso al centro storico la telecamera predisposta per fotografare i trasgressori è posta ben 50 metri prima dell'accesso vero e proprio. Nella maggioranza dei casi infatti gli automobilisti che si accorgono della Ztl attiva fanno marcia indietro oppure svoltano a sinistra lungo via Alberico Crescitelli ma è troppo tardi. La telecamera del sistema di sorveglianza elettronico ha già fotografato la targa e in alcuni casi ha registrato sia l'ingresso che l'uscita determinando una doppia infrazione.

Dalla pioggia di multe dunque si passa alla pioggia di ricorsi. Secondo gli automobilisti che si stanno riversando al Comando dei Vigili Urbani per contstare le multe, non solo la telecamera è posta molto prima del reale accesso al varco, ma manca anche una segnaletica adeguata su Via Amabile che si è trasformata in una vera e propria trappola.

Il Comune di Avellino ha attivato la Ztl lo scorso 3 giugno e resterà in vigore fino al 30 settembre tutti i giorni dalle 20 all'1 di notte. Durante questa fascia oraria il centro storico diventa area pedonale.