Diabete, l'Asl di Avellino chiarisce: "Nessuna segnalazione sui dispositivi" Dopo l'allarme lanciato dall'associazione Diabetici l'azienda precisa: "pronti a vigilare"

In riferimento alla richiesta di intervento inviata all’ASL di Avellino, da parte dell’Associazione Diabetici della Campania,in merito alla presunta inefficacia dei dispositivi per la rilevazione della glicemia, l’Azienda Sanitaria Locale precisa che la sentenza TAR Campania n. 3619 del 14/06/2023 ha sancito la regolarità della procedura di assegnazione di gara regionale alla ditta Alpha Pharma. Inoltre, la Regione Campania ha chiarito, richiamando anche quanto statuito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, che, laddove si palesino eventuali e specifiche esigenze di continuità terapeutica, si può valutare l’approvvigionamento di altri dispositivi equivalenti.

Con nota prot. 0061415 del 21/07/2023 il Ministero della Salute ha trasmesso le corrette modalità di segnalazione di incidenti e reclami a seguito dell’utilizzo dei Dispositivi Medici, ribadendo che “i pazienti /utilizzatori possono effettuare la segnalazione di incidente per il tramite della struttura sanitaria/farmacia di riferimento o di MMG che, a sua volta provvede alla segnalazione al fabbricante o al Ministero della Salute”, secondo modalità chiarite e ribadite anche con nota prot. 2023.0376517 del 25/07/2023 dalla UOD Politica del Farmaco e Dispositivi.

Tanto premesso, si tiene a precisare che ad oggi non risulta pervenuta nessuna formale segnalazione o reclamo da parte dei pazienti in trattamento con il dispositivo medico marca GLUNOVO prodotto dalla ditta Alpha Pharma, afferenti alla ASL Avellino, la cui presa in carico, peraltro, risulta in una percentuale estremamente contenuta. L’Azienda Sanitaria Locale assicura che, in caso di formali segnalazioni o reclami che – si ribadisce – al momento non risultano pervenuti, attiverà in tempi brevi ogni utile determinazione per il superamento delle eventuali criticità, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali.