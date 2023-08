Avellino, Ztl di via Luigi Amabile, i chiarimenti della Polizia municipale Dopo la pioggia di multe e contestazioni arriva la replica del comando dei vigili urbani

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni relative alle multe in arrivo in questi giorni all'indirizzo di decine di automobilisti avellinesi per la violazione della zona a traffico limitato dal varco di Via Luigi Amabile la Polizia Municipale di Avellino replica con il seguente chiarimento:

«Risulta del tutto non veritiera l’affermazione in base alla quale la telecamera al varco di Via L. Amabile sia situata a 50 metri dall’accesso vero e proprio, atteso che, come facilmente verificabile, la stessa è collocata dopo il pannello e proiettata a distanza di diversi metri dallo stesso, per cui la lettura del numero di targa avviene soltanto quando il veicolo ha già di gran lunga impegnato il tratto di strada ricompreso nella ZTL.

Il varco di Via L. Amabile è correttamente posizionato ed idoneamente presegnalato, nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle “Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”, emanate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 giugno 2020, né sul posto vi è confusione tra la segnaletica che risulta agevolmente visibile ad un conducente di media diligenza.

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) veniva istituita ed individuata, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare dell’art. 7, comma 9, C.d.S., con Deliberazione di G.C. n. 128/22 del 1 giugno 2022 e successiva autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 308 del 13 luglio 2022, con la previsione di n. 7 varchi individuati nel Centro Storico del Comune di Avellino e con un periodo di pre-esercizio svolto regolarmente dal 23.07.2022 al 23.08.2022, con entrata definitiva in vigore dal 24.08.2022.

L’attivazione è prevista nel seguente periodo, individuato in tutti gli atti istitutivi: nei mesi di giugno/settembre di ogni anno e con orario dalle ore 20:00 alle ore 01.00 del giorno successivo, non abbisognando pertanto di alcun ulteriore provvedimento. La telecamera non rileva i veicoli in uscita, in quanto il sistema è predisposto per la sola rilevazione dei veicoli in entrata. In tutte le ZTL, non è prevista in alcun modo la presenza di transenne o di personale ai varchi, come invece è stato fatto nel solo periodo di pre-esercizio dell’anno scorso, evidenziando, per l’appunto, che trattasi di una ZTL già operativa da un anno e ben conosciuta dagli utenti della strada».