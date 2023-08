Montaguto, decine di volontari di Legambiente per ripulire il bosco Anteprima di "Puliamo il mondo 2023" in Irpinia

E' partita da Montaguto la prima di #PuliamoIlMondo, edizione 2023. L’iniziativa ha visto impegnati volontari di ogni età nella rimozione di rifiuti solidi urbani che giacevano abbandonati all’interno delle aree Madonnina e Sorgenti. Per la riuscita dell’iniziativa, fondamentale è stato il contributo della “brigata internazionale” delle ragazze e dei ragazzi di Montaguto.

Anche quest’anno all’evento ha preso parte Michele Buonomo di Legambiente a cui va un sentito ringraziamento per le sue battaglie in difesa dell’Ambiente e dei Piccoli Comuni. Una menzione speciale va a coloro che hanno reso possibile il tutto, in particolare a: Francesca, Ginevra, Elsa, Luca, Costantino, Flavio Alessandro, Davide, Graciela, Sofia, Bianca, Matilda, Michele, Emma, Siria, Dalila e ProLoco Montaguto