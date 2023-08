Avellino: polemica sulla Ztl, l'ordine dei giornalisti "bacchetta" Festa Ai giornali si replica con una rettifica: "Sbagliato utilizzare sito istituzionale del Comune"

Se un «sindaco ritiene di chiedere una rettifica agli organi di informazione relativamente a notizie che ritiene non corrette deve seguire le procedure previste dalla legge sulla stampa». È quanto si legge in una nota dell'Ordine dei giornalisti della Campania che si dice «al fianco del Mattino di Avellino e di Ottopagine», poichè il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, «con un post sul sito del Comune, riportando articoli che riguardavano un problema relativo al traffico cittadino, ha bollato le notizie come fake news».

Festa, che è un giornalista pubblicista, prosegue la nota, «utilizza invece strumenti come il sito di una pubblica amministrazione. Alle informazioni fornite dalle testate si risponde in maniera corretta».