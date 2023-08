Multe a raffica in via Amabile, "Subito correttivi alla segnaletica per la Ztl" Il consigliere Picariello (M5S): fioccano sanzioni, è evidente che il varco non è visibile

Continuano a fioccare multe e polemiche per la Ztl di Via Amabile. Il Varco 2, che delimita l'accesso alla zona a traffico limitato del centro antico di Avellino, diventa un caso. In tanti protestano per la segnaletica che, a detta dei più, sarebbe scarsamente visibile. La sanzione da 97 euro per chi viola il dispositivo (72 euro circa se pagata entro 5 giorni, ndr) viene elevata grazie alla telecamera del varco che registra ogni passaggio non autorizzato.

L'amministrazione, nei giorni scorsi, ha precisato che ogni segnale è a norma e adeguato a quanto previsto dalla legge. Ma, intanto, le multe continuano a fioccare e le richieste di chiarimento al Comando della Municipale sono quotidiane, per centinaia di automobilisti su tutte le furie.

Sul caso interviene anche il consigliere del Movimento Cinque Stelle Ferdinando Picariello: "Se fioccano le multe è evidente che il varco 2 di Via Amabile non è facilmente visibile, per chi transita in auto - spiega -. Basterebbe sistemare una segnaletica più visibile, per evitare ai cittadini e visitatori di incorrere nella sanzione. Credo sia necessario intervenire e farlo subito, evitando altre multe per chi arriva in città e si sposta in auto". La Ztl scatta dalle otto di sera ed è attiva solo nei mesi d'estate. "L'amministrazione nei giorni scorsi ha bollato come fake news le notizie e articoli sul tema - spiega Picariello -. Credo sia inutile fare polemica, ma basta intervenire magari potenziando segnali e sistemi di avviso per chi si sposta in auto".