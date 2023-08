Migranti, una giornata di incontri e integrazione con il progetto Mosaico Il 25 agosto ad Avellino con i beneficiari Sai di Monteforte Serino e Petruro

l Progetto SAI Monteforte Irpino in data venerdì 25 agosto presso il Circolo Arci Avionica, Via Colombo16 ad Avellino organizzerà l'evento di integrazione "Mosaico". L'iniziativa riunirà beneficiari provenienti dai SAI di Monteforte Irpino, Serino e dell'ampliamento di Petruro Irpino.



L'evento prenderà il via alle ore 17 con la proiezione di un film per bambini, seguiranno attività interattive e creative che promuoveranno l'integrazione e il dialogo tra i partecipanti di tutte le età. "Mosaico" inaugura una serie di eventi di integrazione tra i diversi SAI distribuiti nei comuni del progetto, enfatizzando l'importanza dell'inclusione e dell'unità nella diversità. Tutta la comunità è invitata a questo momento di accoglienza, di scambio e di socialità.