Raid nei bagni pubblici: "Sono delinquenti, dai filmati l'identità dei vandali" Il sindaco di Avellino sul nuovo raid nei bagni di piazza Libertà

Non c'è pace per i bagni pubblici di piazza Libertà ad Avellino. Sono tornati in azione i vandali e ad essere devastati sono stati ancora una volta i vespasiani dello slargo del centro città. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, parla di “atti inqualificabili, di episodi di vandalismo inaccettabili”. La rabbia è tanta e si guardano i filmanti della videosorveglianza per risalire all'identità degli autori. Si tratta solo dell'ennesimo episodio di una lunga sequenza di raid, che vengono perpetrati puntualmente nei bagni a servizio del centro città.

"Ancora una volta assistiamo ad atti intollerabili - ha dichiarato il sindaco Gianluca Festa -. La municipale sta già visionando le immagini per capire se riusciremo a stanare questi delinquenti, che tra l'altro non rappresentano assolutamente la nostra comunità, episodi che vanno stigmatizzati, condannati e spero anche puniti a breve".